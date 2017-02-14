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Erzurum’da Fetö/pdy’den 3 Kişi Tutuklandı

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Erzurum’da Fetö/pdy’den 3 Kişi Tutuklandı
Erzurum'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Erzurum'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla örgütün kamu kurumlardaki yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonlarda Bylock kullanıcısı oldukları belirtilen Erzurum Teknik Üniversitesi'nde görevli 2 akademisyen ile 1 öğretmen göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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