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Erzurum’da Gizemli Yol

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Erzurum’da Gizemli Yol
Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve "gizemli yol" olarak ünlenen yol, büyük...

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve "gizemli yol" olarak ünlenen yol, büyük ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca vatandaşın akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor.

Abdurrahman Gazi'nin Palandöken Dağı eteklerindeki türbesine giderken yolun sol tarafından bulunan 200 metrelik bölüm, gizemli yol olarak anılıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören "gizemli yol'da anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor.

Kontağı kapatılan otomobillerin kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek bunun "Abdurrahman Gazi'nin kerameti" olarak yorumlarken, bilim adamları bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor.

Belediye tarafından konulan iki tabelanın ilkinde "Gizemli yol başlangıcı" yazarken ikincisinde nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılıyor. Tabelada aracın durdurulması, vitesin boşa alınması ve ayağın frenden çekildikten sonra denemeye başlanması tavsiye ediliyor.

Gizemli yolu görmek için arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelen Kadir isimli genç adam, "Otomobilinizi bırakıyorsunuz yukarı doğru gidiyor. Bu yolda bazen de yürüyüşler yapıyoruz. Çünkü yoldaki güç romatizma ve damar sertliği hastalıklarına iyi geliyormuş" dedi.

Gizemli yola ilk kez geldiğini ifade eden Selim Aktaş da, "Gördüğüm manzara karşısında şaşırdım. Bu bir göz yanılgısı olamaz. Otomobilin kontağını kapatıyorsun kendiliğinden hızla rampa yukarı çıkıyor. Yakınlarım buranın kerametinden az bile bahsetmiş. Muhteşem bir şey" dedi.

Öte yandan, bilim adamları ise bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu bildirdi.

"Rampanın sırrı sosyal medyada da yüzlerce insanın merak konusu"

Gizemli yolu merak ederek Erzurum'a gelen ve yerinde test eden onlarca vatandaş, çektikleri videoları da sosyal medyada paylaşıyor. Vitesi boşa alınan aracın rampa yukarı gitmesinin oldukça şaşırtıcı olduğunu belirten ve bunun nedenin de ya manyetik alan ya da "Abdurrahman Gazi'nin kerameti" olduğu üzerine yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, tam anlamıyla bilimsel bir açıklamanın yapılamadığını belirtiyorlar.

"Abdurrahman Gazi kimdir?"

Abdurrahman Gazi ismi Erzurum'da büyük izler bırakmıştır. Abdurrahman Gazi'nin, Hazreti Peygamber'in sancaktarı olduğu halk arasında yaygındır. Hazreti Peygamber'in İslam Orduları Erzurum'u fethederken, Sancaktarı Abdurrahman Gazi'nin kellesi bir düşman kılıcı ile koparılır ve yere düşer. Kellesini koltuğuna alan Abdurrahman Gazi, elinde bulunan İslam'ın Sancağı'nı Palandöken'in en yüce noktasına dikmek üzere dağa yokuşa koşmaya başlar. Kellesi koltuğunda, sancağı elinde olan Abdurrahman Gazi, Palandöken Dağı'ndaki "Şığvalar" Mevkii'ne gelince dağda bulunan çobanlar evvela dona kalırlar, sonra biri dayanamayıp, "Hele bakın şuraya, askerin kellesi koltuğunda dağa doğru koşuyor" diye bağırmağa başlar ve nazara geldiğine inanılan Abdurrahman Gazi olduğu yerde düşer. Abdurrahman Gazi'nin şehit olduğu yere türbesi yapılır. Türbenin yanına bir süre sonra dönemin Valisi Yusuf Ziya Paşa tarafından bir de cami yaptırılır.

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