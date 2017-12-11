  • BIST 107.921
  • Altın 153,999
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 10 °C

Erzurum’da İki Grubun Kavgası Trafiği Kilitledi

» »
Erzurum’da İki Grubun Kavgası Trafiği Kilitledi
Erzurum'da iki grup arasında meydana gelen kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, bu sırada cadde trafiği kilitlendi.

Erzurum'da iki grup arasında meydana gelen kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, bu sırada cadde trafiği kilitlendi.

Erzurum'da trafiğin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgaya kısa sürede devriye gezen polis ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada araçların arasında birbirlerine saldıran şahıslar trafiği durma noktasına getirdi.

Çok sayıda polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alındı.

5 şüpheli polis merkezine götürülerek, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ormanda Kaybolan Alzheimer Hastası Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor11 Aralık 2017 Pazartesi 06:28
  • Kadıköy’de İntihar... 40 Yaşındaki Kadın İş Yerinde İntihar Etti11 Aralık 2017 Pazartesi 05:33
  • Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Kadın, Feci Şekilde Hayatını Kaybetti11 Aralık 2017 Pazartesi 05:08
  • Karabük’te Trafik Kazası : 2 Ölü, 1 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 00:43
  • Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesini Kaybetti10 Aralık 2017 Pazar 23:48
  • Karabük’te Cinayet... Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü10 Aralık 2017 Pazar 23:43
  • Mezar Sorup Bekçiyi Hastanelik Ettiler10 Aralık 2017 Pazar 23:23
  • İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 8 Yaralı10 Aralık 2017 Pazar 23:13
  • Nusaybin Kırsalındaki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı10 Aralık 2017 Pazar 23:03
  • Fransa’nın Calais Limanı’nda 313 Yolcuyu Taşıyan Feribot Karaya Oturdu10 Aralık 2017 Pazar 22:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti