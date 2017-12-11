Erzurum’da İki Grubun Kavgası Trafiği Kilitledi

Erzurum'da iki grup arasında meydana gelen kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, bu sırada cadde trafiği kilitlendi.

Erzurum'da iki grup arasında meydana gelen kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, bu sırada cadde trafiği kilitlendi.

Erzurum'da trafiğin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgaya kısa sürede devriye gezen polis ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada araçların arasında birbirlerine saldıran şahıslar trafiği durma noktasına getirdi.

Çok sayıda polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alındı.

5 şüpheli polis merkezine götürülerek, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.