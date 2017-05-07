  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 13 °C

Erzurum’da İlkokul Öğrencileri Camii’de Buluştu

» »
Erzurum’da İlkokul Öğrencileri Camii’de Buluştu
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan ve Medeniyet Hareketi Erzurum Derneği'nin yürütmekte olduğu Erzurum Değerler Eğitimi Projesi (EDEP) kapsamında...

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan ve Medeniyet Hareketi Erzurum Derneği'nin yürütmekte olduğu Erzurum Değerler Eğitimi Projesi (EDEP) kapsamında ilkokul öğrencileri Ulu Camii'de öğlen namazında buluştular. Yaklaşık 300 çocuk namaz öncesi ve sonrası Ulu Camii'nin tarihi ile ilgili bilgi aldılar.

Namaz çıkışı öğrencilere İMH Erzurum Derneği tarafından çeşitli hediyeler verildi. Erzurum'un sembolü çifte minareli medrese öğrencilerle beraber gezildi.

Program sonrası İMH Erzurum Dernek Başkanı Fahri Güzel, "Yarınlarımızın göz bebeği olacak yavrularımızı yetiştirmek için her hafta sonu 10-15 kişilik gruplara Kuranı Kerim, İlmihal, Siyer ve medeniyetimizin değerleri öğretilmeye çalışıldı. Edep projesi kapsamında çeşitli sosyal etkinlikler de yapıldı. Bize bu projede destek olan; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'a, Proje koordinatörleri Zülküf Yılmaz'a, Betül ve Mine Aydın kardeşlere ve Atatürk Üniversitesi'nde sadece öğrencilik yapmayıp, üniversiteyi bir adanmışlık mektebi görüp, kendilerini şehrimizin evlatlarına adayan "Genç Hareket" eğitim gönüllülerine teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

Erzurum’da İlkokul Öğrencileri Camii’de Buluştu

Erzurum’da İlkokul Öğrencileri Camii’de Buluştu

Erzurum’da İlkokul Öğrencileri Camii’de Buluştu

Erzurum’da İlkokul Öğrencileri Camii’de Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’da Gün Doğumu Büyülüyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:38
  • Kocasinan Belediyesi’nin Yeni Asfalt Plenti İle Ulaşım Ferahlıyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • Çıldır Gölü Turizme Kazandırılacak07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • 301 Tıp Öğrencisi Çeşme’de Toplandı07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu07 Mayıs 2017 Pazar 10:28
  • Vali Yurtnaç, "Yozgat’ı Türkiye’nin Davosu Yapacağız”07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Tekman’da Tarım Ve Hayvancılık Gelişiyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Bayraklı’da Gözleme-ayran Şenliği07 Mayıs 2017 Pazar 10:18
  • Tyb Erzurum Şubesi’nden Kitap Fuarında Şiir Gecesi07 Mayıs 2017 Pazar 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti