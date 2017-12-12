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Erzurum’da İş Yerine Silahlı Saldırı

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Erzurum’da İş Yerine Silahlı Saldırı
Erzurum'da bir iş yerini kurşunlayan 5 şüpheli, polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Erzurum'da bir iş yerini kurşunlayan 5 şüpheli, polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Suç aleti 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi üzerinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.A'ya ait iş yerinin kapısı ve camları kurşunlandı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet 9 mm çaplı kovan, 1 adet mermi çekirdeği, 6 adet deforme vaziyette fişek tapası, 7 adet 12'lik av tüfeği kartuşu, 11 adet kurusıkı kovan buldu.

Polis ekipleri olay sonrası düzenledikleri operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen ve aşırı derecede alkollü oldukları görülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında suç aleti 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler polis merkezindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan aşırı derecede alkollü oldukları belirtilen 5 şüphelinin bir eğlence merkezine yönelik saldırı yapacakları ancak mekanı karıştırıp yanlışlıkla iş yerini kurşunladıkları ifadelerine yansıdı.

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