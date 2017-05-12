Erzurum’da Meydana Gelen Deprem Sonucu Gölveren Mahallesindeki Bazı Evlerde Hasar Oluştu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20. 58'de meydana gelen deprem sonucu Gölveren Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20. 58'de meydana gelen deprem sonucu Gölveren Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 20.58'de merkez üssü Aşkale ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşlar ikinci bir sarsıntı korkusuyla bir süre sokakta bekledi. Yaşanan depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, merkeze bağlı Gölveren Mahallesinde bazı evlerde hasar oluştu. AFAD ile Türk Kızılayı ekipleri, mahalleye giderek, evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kurma çalışması başlattı.

Öte yandan Erzurum'da 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 2,1 ile 3, 8 arasında değişen 7 artçı deprem daha kaydedildi.