Erzurum’da Ortak Akıl Toplantısı

Erzurum, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Erzurum, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ın katılımıyla düzenlenecek olan "Ortak Akıl Toplantısı", bakanlığa bağlı genel müdürlerin de iştirakiyle Çarşamba günü Erzurum'da yapılacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bir dizi temas ve etkinliklerde bulunmak üzere Çarşamba günü Erzurum'a geliyor. Bakanlığın genel müdürlerinin de katılacağı etkinlikte hem "Şap Hastalığıyla Mücadele Seferberliği" başlatılacak, hem de sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunlara "Ortak Akıl" toplantısıyla çözüm aranacak.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'un yarın hayli hareketli bir gün geçireceğini bildirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in sabah saatlerinde Erzurum'a geleceğini ve birbirinden ayrı iki etkinliğe katılacağını kaydeden Akar, etkinliklerin ilkinin Şap hastalığıyla mücadeleye, diğerinin de, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik olacağını dile getirdi.

5 İLDE CANLI YAYINLA ŞAP AŞISI YAPILACAK

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, Şap hastalığı ile mücadele noktasında bakanlığın çok önemli çalışmalara imza attığını belirterek, Çarşamba günü de bu bağlamda çok renkli bir seferberlik başlatılacağını dile getirdi. Akar, "Sayın Bakanımızın da katılımıyla Erzurum, İzmir, Sivas, Şanlıurfa ve Burdar illerimizle aynı anda canlı yayınla Şap aşısı yapılacak. Bunun için canlı yayın aracı bile hazırlandı. Bu etkinliğe ait görüntüler, Türkiye'deki tüm televizyon kanallarına aynı anda servis edilerek, Şap hastalığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmuş olacağız" dedi.

Osman Akar, Bakan Çelik'in katılımıyla Erzurum'da gerçekleştirilecek olan ikinci etkinliğin ise, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunların çözümüne yönelik olacağına dikkati çekerek, söz konusu toplantıya ise, bakanlığa bağlı tüm genel müdürlerinin katılacağı bilgisini verdi.

Akar, şunları kaydetti: "Çarşamba günü öğleden sonra saat 14.00'te, Atatürk Üniversitesbi Nenehatun Kültür Merkezi'nde dev bir buluşmaya ev sahipliği yapacağız. Genel müdürlerimizin katılımlarıyla "Ortak Akıl" toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda bakanlığımıza bağlı tüm birimler ve ilgili genel müdürler de hazır bulunacak. Çiftçilerimizin de iştirakiyle tarım ve hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu sorunlar doğrudan doğruya ele alınacak, çözüm önerileri üzerinde durulacak ve istişarelerde bulunulacak" diye konuştu.