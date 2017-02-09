Erzurum’da Pkk/kck Üyesi 3 Kişi Yakalandı

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü (PKK/KCK) üyeliğinden aranan 3 şahıs, Köprüköy'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi A.Ç., E.Ç., ve M.Ç., Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğü istihbari çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların vatandaşları örgüte kazandırma ve yönlendirmeye yönelik çalışma yaptıkları öne sürüldü.
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