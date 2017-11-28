Erzurum’da Şüpheli Ölüm

Erzurum'da yalnız yaşayan bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Erzurum'da yalnız yaşayan bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi Şeker Sokak'ta yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 45 yaşındaki M.M.Ö'den 20- 25 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla evin kapısını açan ekipler, M.M.Ö'yü banyoda hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede M.M.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

M.M.Ö'nün cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken banyonun kapısında bir not bulunduğu öğrenildi.