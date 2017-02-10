Erzurum’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum - Pasinler Karayolu Nenehatun Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında; iki otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarda Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.