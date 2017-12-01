Erzurum’da Üzerinde Bomba Düzeneği Olduğu İddia Edilen Bir Şahıs Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi.

IHAAW194519-ASA/01-12-2017 - Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği olduğu iddia edilen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.

IHAAW194519-ASA/01-12-2017 - Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği olduğu iddia edilen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi. 01.12.2017 19:45:19 TSI NNNN