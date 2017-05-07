Erzurum’daki ‘Dap Semt Kütüphaneleri’ Açılışa Hazırlanıyor

"DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Erzurum Müftülüğünün, DAP İdaresi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ortaklaşa...

"DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Erzurum Müftülüğünün, DAP İdaresi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ortaklaşa desteklenen Palandöken İlçesindeki 3 adet semt kütüphanesi açılışa hazırlanıyor.

Selimiye Cami altında bulunan 800 m2 alana kurulu semt kütüphanesini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Songül Duman ve Ekonomik, Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Daştan, DAP İdaresi Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörü Ferhat Gök ve Sosyolog Atiye Gülen'le birlikte gezen DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, kütüphanenin modern kütüphaneciliğin gereksinimlerini en yüksek düzeyde sağlayan, çocuk ve gençlere bilgi hizmeti verecek modern bir yer olduğunu söyledi.

Yeni bir konsept ile hizmete girecek olan semt kütüphanesini çok beğenen akademisyenler ise kütüphaneye tam not verdi.

Ülkenin gelişmesi ve büyümesinin eğitimle mümkün olacağını, kalkınmanın temelinin ise okuma kültürüne dayandığını dile getiren Başkan Yardımcısı Güler, İdare olarak, okuma kültürünü artırarak kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Müftülük, belediye, il özel idaresi ve kaymakamlıklara sağlanan finansman desteğiyle, bölgeye 2016 yılında 72 adet semt kütüphanesi kazandırdıklarını belirten Güler, "Semt kütüphanelerinin pilot uygulamasını Erzurum'da başlattık. Protokol kapsamında, Palandöken ilçesinde Selimiye, Palandöken ve Yıldız Camilerinin altında bulunan ve kullanılmayan alanlar çocuk ve gençlerin yararlanacağı kütüphaneye dönüştürüldü. Bu uygulamayı, bir eko-sistem mantığıyla geliştirmek istiyoruz. Burası, çocuk oyun alanından mutfağına, anneler için bebek emzirme ve uyutma odasından, bilgisayar sınıfına kadar, çocukların dama ve satranç oynayabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri sürekli yaşayan canlı kütüphaneler olacak" dedi.

Dünyada yaşanan değişimler ve yenilikler ışığında, asırlara dayanan bilgi ve irfan birikimini, öğrencilere aktarma noktasında, söz konusu eğitim projelerini 2017 yılında da desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Güler, kamu kaynaklarının isabetli kullanımıyla beşeri sermayenin gelişeceğine dikkat çekerek, "Mutlu yarınlar oluşturmak için buna mecburuz" dedi.

Güler, toplam 570 bin lira harcanan 3 adet semt kütüphanesine DAP İdaresi'nin 270, Diyanet'in ise 300 bin lira kaynak aktardığını söyledi.