Erzurum’daki Trafik Canavarı Görenlere Pes Dedirtti

Erzurum'da otomobiliyle süratle karda spin atarak ilerleyen trafik canavarı izleyenleri dehşete düşürdü.

Erzurum'da otomobiliyle süratle karda spin atarak ilerleyen trafik canavarı izleyenleri dehşete düşürdü.

Erzurum'un merkez Sanayi Mahallesinde otomobiliyle son sürat spin atarak ilerleyen trafik magandası, çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Aracın arka tarafını farklı yönlere savurma yöntemi olarak bilinen spin atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü, arkadaşlarına çektirdiği görüntüsünü adeta marifetmiş gibi sosyal medya hesabına yükledi. Arabaya halay çektirdiği ifadelerine yer veren araç sürücüsü, aniden sağ şeritten sol şeride geçerek karşı yönden gelen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmurunu tutulan olayla ilgili vatandaşlar, "Başkalarının hayatını tehlikeye atmak kimsenin haddine değil" yorumunda bulundu.