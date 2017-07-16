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Erzurum’daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4’e Yükseldi

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Erzurum’daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4’e Yükseldi
Erzurum'un Horasan ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, dün Erzurum'dan taziye için Kars'a gittikleri öğrenilen Yüksel Geçener yönetimindeki 25 SK 154 plakalı otomobil, Horasan ilçesine 8 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere saplandı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, araçta bulunan Ferzende Geçener, Güvercin Geçener ve Nuran Geçener olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişiden biri de bugün Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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