Erzurum’dan İhracatta Yüzde 7.74’lük Artış

Erzurum'dan bu yılın ocak-kasım ayları arasında gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine göre 18.0 milyon dolardan 19.4 milyon dolara çıkarak...

Erzurum'dan bu yılın ocak-kasım ayları arasında gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine göre 18.0 milyon dolardan 19.4 milyon dolara çıkarak yüzde 7.74 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan en fazla ihracat gerçekleştiren 3 sektör kasım ayında Kimya, çelik, madencilik, çimento ve mobilya, 11 aylık düzeyde ise Çelik, Çimento, Demir, Deri ve elektrik sektörü olarak sıralandı.

KASIM AYI SEKTÖREL DAĞILIM

Kasım ayında kimya sektörü 845.4, çelik sektörü 290.7, madencilik sektörü 211.1, çimento sektörü 112.9, mobilya sektörü 102.7, demir sektörü 55.9, yaş meyve sektörü 19.7, elektrik sektörü 17.9, hazır giyim sektörü 12.6, makine sektörü 10.7, otomotiv sektörü 7.8, tekstil sektörü 7.1, hububat sektörü 3.7, iklimlendirme sektörü ise 3.5 bin dolarlık ihracat kaydetti.

11 AYLIK DÜZEY

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Erzurum'dan bu yılın 11 ayında 5.7 milyon dolarlık çelik,3.6 milyon dolarlık çimento, 2.5 milyon dolarlık demir, 1.6 milyon dolarlık deri ve deri mamülü, 1.5 milyon dolarlık diğer sanayi ürünleri ve 1.3 milyon dolarlık elektrik, elektronik ürün ihracatı gerçekleştirildi.

DİĞER SEKTÖRLER VE ERZURUM

İlden 11 ayda diğer sektörlerce kaydedilen ihracat ise halıda 657.4, hazır giyimde 509.2, hububatta 364.8, iklimlendirmede 252.2, kimyevi maddelerde 236.6, madencilikte 213.6, makinede 197.8, meyvede 159.2, mobilyada 135.4, mücevherde 93.5, otomotivde 42.7, su ürünlerinde 17.3, tekstilde 3.2, yaş meyve sebzede ise 1.1 bin dolar olarak paylaşıldı.