  • BIST 109.050
  • Altın 153,876
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 10 °C

Erzurum’dan İhracatta Yüzde 7.74’lük Artış

» »
Erzurum’dan İhracatta Yüzde 7.74’lük Artış
Erzurum'dan bu yılın ocak-kasım ayları arasında gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine göre 18.0 milyon dolardan 19.4 milyon dolara çıkarak...

Erzurum'dan bu yılın ocak-kasım ayları arasında gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine göre 18.0 milyon dolardan 19.4 milyon dolara çıkarak yüzde 7.74 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan en fazla ihracat gerçekleştiren 3 sektör kasım ayında Kimya, çelik, madencilik, çimento ve mobilya, 11 aylık düzeyde ise Çelik, Çimento, Demir, Deri ve elektrik sektörü olarak sıralandı.

KASIM AYI SEKTÖREL DAĞILIM

Kasım ayında kimya sektörü 845.4, çelik sektörü 290.7, madencilik sektörü 211.1, çimento sektörü 112.9, mobilya sektörü 102.7, demir sektörü 55.9, yaş meyve sektörü 19.7, elektrik sektörü 17.9, hazır giyim sektörü 12.6, makine sektörü 10.7, otomotiv sektörü 7.8, tekstil sektörü 7.1, hububat sektörü 3.7, iklimlendirme sektörü ise 3.5 bin dolarlık ihracat kaydetti.

11 AYLIK DÜZEY

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Erzurum'dan bu yılın 11 ayında 5.7 milyon dolarlık çelik,3.6 milyon dolarlık çimento, 2.5 milyon dolarlık demir, 1.6 milyon dolarlık deri ve deri mamülü, 1.5 milyon dolarlık diğer sanayi ürünleri ve 1.3 milyon dolarlık elektrik, elektronik ürün ihracatı gerçekleştirildi.

DİĞER SEKTÖRLER VE ERZURUM

İlden 11 ayda diğer sektörlerce kaydedilen ihracat ise halıda 657.4, hazır giyimde 509.2, hububatta 364.8, iklimlendirmede 252.2, kimyevi maddelerde 236.6, madencilikte 213.6, makinede 197.8, meyvede 159.2, mobilyada 135.4, mücevherde 93.5, otomotivde 42.7, su ürünlerinde 17.3, tekstilde 3.2, yaş meyve sebzede ise 1.1 bin dolar olarak paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa Günü Düşüşle Tamamladı12 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı İnci: “Dövizin Artması Edirne’ye Yaradı”12 Aralık 2017 Salı 17:28
  • Kuşadası Belediyesi 2018 Yılında 6 Fuara Katılacak12 Aralık 2017 Salı 16:46
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları12 Aralık 2017 Salı 16:46
  • Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası’nda Zeytin Hasadı İçin Tanıtım Filmi Yayınladı12 Aralık 2017 Salı 15:53
  • Tesiad Yönetim Kurulu Başkanı Dizdar: "Büyüme Sevindirici"12 Aralık 2017 Salı 15:28
  • Kkdp’nın İlk Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi12 Aralık 2017 Salı 15:23
  • Modef Afrika Ve Asya’da Yeni Pazarlara Yelken Açtı12 Aralık 2017 Salı 15:23
  • 12 Aralık Mağazacılar Günü12 Aralık 2017 Salı 15:13
  • Öz Finans İş Sendikası Başkanı Eroğlu’dan Halkbank Açıklaması12 Aralık 2017 Salı 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti