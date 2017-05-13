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Erzurumlu Hemşehrileri İbrahim Erkal İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kıldı

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Erzurumlu Hemşehrileri İbrahim Erkal İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kıldı
Erzurumlu hemşehrileri hayatını kaybeden ve bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan sanatçı İbrahim Erkal, için gıyabi cenaze namazı kılarak, dualar...

Erzurumlu hemşehrileri hayatını kaybeden ve bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan sanatçı İbrahim Erkal, için gıyabi cenaze namazı kılarak, dualar etti.

Erzurum Genç İş Adamları Meclisi (ERGİM) tarafından Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal için gıyabi cenaze namazı kılındırıldı. İkindi namazına müteakip Lalapaşa Camisi avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda cemaat katıldı.

Namazın ardından dualar edilerek sanatçı İbrahim Erkal, anıldı.

Öte yandan, cami avlusuna "Başın sağolsun Erzurum" ve "Seni unutmayacağız" pankartı asıldı.

Erzurumlu Hemşehrileri İbrahim Erkal İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kıldı

Erzurumlu Hemşehrileri İbrahim Erkal İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kıldı

Erzurumlu Hemşehrileri İbrahim Erkal İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kıldı

Erzurumlu Hemşehrileri İbrahim Erkal İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kıldı

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