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Erzurumlu Kadınlar Temel İnternet Kullanımını Öğrendi

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Erzurumlu Kadınlar Temel İnternet Kullanımını Öğrendi
Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin 21-22 Eylül tarihlerindeki durağı Erzurum oldu.

Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin 21-22 Eylül tarihlerindeki durağı Erzurum oldu. Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı Gezici Eğitim Tırında gerçekleşen eğitimde Erzurumlu kadınlar temel internet kullanımını öğrendi.

Teknoloji seferberliği projesinde "Herkes için erişilebilir iletişim" vizyonu ile hayata geçirilen "İnternet'le Hayat Kolay" projesiyle aynı vizyon çerçevesinde, bu kez özellikle kadınların teknoloji eğitimi alması hedefleniyor. Teknoloji seferberliği ile katılımcılar e-devlet başta olmak üzere, Skype ve Google Maps gibi uygulamaları nasıl kullanacaklarını da öğrenme fırsatı elde etti.

Türkiye'yi dolaşacak olan gezici eğitim tırında ve Türk Telekom Müdürlükleri'nde toplam 38 ilde kadınlara teknoloji eğitimi verecek. Proje kapsamında şu ana kadar Erzurum'un yanı sıra Ankara, Iğdır, İstanbul Ataköy, Trabzon, Erzincan, Bingöl, Muş ve Bayburt'ta Türk Telekom bölge ve il müdürlüklerinde; Ordu, Giresun, Artvin Hopa ve Ardahan'da ise gezici eğitim tırında eğitim verildi. Proje sonunda yaklaşık 3 ay içerisinde toplam 4 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

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