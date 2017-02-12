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Erzurumlu Şehidin Son Görüntüsü

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Erzurumlu Şehidin Son Görüntüsü
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın, silah...

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın, silah arkadaşının doğum gününü kutladıkları görüntüler ortaya çıktı.

Önceki gün El Bab'da yaralanarak Gaziantep'e getirilen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Atalay, tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Atalay'ın şehadet haberi, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli semtindeki Merdiven köyünde yaşayan ailesine Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince verildi.

Şehit Atalay'ın yaralanmasının ardından babası Sinan, annesi Fadime ve kardeşi Resul Atalay'ın, sağlık durumu hakkında bilgi almak için Gaziantep'e gittikleri öğrenildi.

Baba ocağına askerlerce Türk bayrakları asılan şehit Sedat Atalay'ın naaşının yarın Gaziantep'ten uçakla Erzurum'a getirilerek, son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

"Erzurumlu şehidin son görüntüsü"

Öte yandan Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın, silah arkadaşının doğum gününü kutladıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde doğum günü kutlanan askerin kendisine verilen hediye paketini açarken, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın da hemen yanında durduğu görülüyor.

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