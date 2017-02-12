Esas 67 Avm’de “Sevgililer Günü” Heyecanı

Esas 67 Burda AVM'de "Sevgililer Günü"nde özel çekiliş heyecanı yaşandı.

Esas 67 Burda AVM'de "Sevgililer Günü"nde özel çekiliş heyecanı yaşandı.

Sevgililer Günü nedeniyle özel çekiliş programı düzenlenen Esas 67 Burda AVM'ye vatandaşlar akın etti. 200 TL'lik alışveriş sonrası bir adet çekiliş hakkı kazanan vatandaşlar çekilişe katılarak pırlanta kolye kazandılar.

Alış veriş merkezi 1. Katında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi Müdürü Kubilay Cem Kabacan, "Sevgililer Günü'nde bir etkinlik yapmak istedik. Bütün müşterilerimizin Sevgililer Günü'nü kutluyoruz. Alışveriş Merkezimizde gün içerisinde 200 lira ve üzeri alışveriş müşterilerimizin kayıt yaptırmaları durumunda tek bir çekiliş hakkı kazanıyorlar. Ve birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansı yakalıyorlar bu tür etkinlerle ziyaretçilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.