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Esat Delihasan: "Avrupa’nın En İyisiyiz"

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Esat Delihasan: "Avrupa’nın En İyisiyiz"
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Karate Milli Takımı'nın Avrupa Karate Şampiyonası başarısını değerlendirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Karate Milli Takımı'nın Avrupa Karate Şampiyonası başarısını değerlendirdi. Delihasan, Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.

Kocaeli'de 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Karate Milli Takımı 14 madalya kazanırken ülkeler sıralamasında da zirvede yer aldı. Türkiye'ye şampiyona tarihinde en fazla madalyayı kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirten Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "16 kategorinin 14'ünde madalya kazanmamız Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bizleri destekleyen tüm halkımıza teşekkür ediyor ve bu şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz. Milli Takım'ın Kocaeli'de elde ettiği sonuçlar, Olimpiyatlar açısından umut verici. Genç ve tecrübeli bir kadromuz var. Biz hem gençlerden hem tecrübelilerden bir takım ortaya çıkardık. Olimpiyat hazırlıklarına başladığımız bu dönemde gençlerimizin başarıları bizleri mutlu etti. Altyapı ve gençlere yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz" dedi.

Öte yandan şampiyona sonunda elde ettiği başarılardan dolayı Karate Milli Takımı'yla telefon bağlantısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, madalya kazanan tüm sporcuları tebrik etti. Karate Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcularla birlikte "Türkiye" tezahüratı yaptı.

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