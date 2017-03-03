Esder’den Ticaret Odasına Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı Kemal Erçalık ve Yönetimi Kayseri Ticaret Odasının yeni hizmet binasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı Kemal Erçalık ve Yönetimi Kayseri Ticaret Odasının yeni hizmet binasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri ticaretine ve esnafına yakışır bir binayı hizmete sunduğu için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı ziyaret eden Başkan Erçalık, "Kayseri Ticaretin Başkenti. Bu baikente yakışır bir hizmet binasını yaparak bizlere kazandıran sizlere ve Meclis Başkanı Sayın Ömer Gülsoy'a teşekkür ediyorum" dedi.