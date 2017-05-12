  • BIST 95.355
  • Altın 142,145
  • Dolar 3,5948
  • Euro 3,9054
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 15 °C

Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı

» »
Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, 4 mahallede toplamda 2 bin 500 fidan dağıttı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, 4 mahallede toplamda 2 bin 500 fidan dağıttı.

Esendere Belde Belediyesi, beldenin hem göze hitap etmesi hem de tarıma katkı sağlamak için 4 mahallede toplamda 300 aileye 2 bin 500 ceviz fidanı dağıttı.

Öte yandan, camilere ve tüm kurum kuruluşlara toplamda 150 karaçam, sarıçam, ladin ve dugun fidanı dağıtılarak, belde genelinde toplam 2 bin 650 fidan dağıtılmış oldu.

Okullara verilen fidanlar; öğretmen ve öğrenciler tarafından hemen dikilmeye başlandı.

Bir ulusun uygarlık düzeyinin, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür diyen Yüksekova Kaymakamı ve Esendere Belde Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Ağacın hayatımızdaki önemini en iyi şekilde belirten sözlerden biridir bu söz. Biz belediye olarak beldemizin yeşillenmesi, tarıma teşviki gerçekleştirmek ve beldemizin göze hitabının daha anlamlı olması için böyle bir çalışma başlattık. İlk etapta 2 bin 650 fidan dağıttık. İleriki dönemde 10 bin fidan dağıtımı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza her alanda destek olmak boynumuzun borcu. Biz vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız. Her defasında belirttiğimiz gibi amacımız ve hedefimiz hizmet. Bu hedefle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı

Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı

Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı

Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp’den Hekimhan’a Teşekkür Ziyareti12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Aydınlı Oğuzhan Milli Takımda İlk Golünü Attı12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Gevaş’ta Voleybol Turnuvası12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Torbalı’da Evde Bakım Hizmeti Vatandaşı Memnun Etti12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Altuntaş, Muay Thai Dünya Üçüncüsü Oldu12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Özbekistan Ankara Büyükelçisi’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti12 Mayıs 2017 Cuma 11:48
  • Vali Ahmet Hamdi Nayir: Kütahya Fetö İle Mücadele Başarılı Bir İl12 Mayıs 2017 Cuma 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti