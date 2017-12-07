Esendere Belediyesi 5 Bin 520 Fidan Dağıttı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi tarafından 330 aileye 5 bin 520 fidan dağıtıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi tarafından 330 aileye 5 bin 520 fidan dağıtıldı.

Esendere Belediyesi, beldenin hem iyi göze hitap etmesi hem de tarımcılığa bir nebzede olsa katkı sağlamak için 4 mahallede toplamda 330 aileye 5 bin adet ceviz fidanı ve 300 dut fidanı ile beldede hizmet veren kurum ve kuruluşlara da 220 karaçam ağacı dağıtıldı.

"Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız" diyen Yüksekova Kaymakamı ve Esendere Belde Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Biz belediye olarak beldemizin yeşillenmesi, tarıma teşviki gerçekleştirmek ve beldemizin göze hitabının daha anlamlı olması için böyle bir çalışma başlatmıştık. Daha önce 2 bin 650 fidan dağıttığımız beldemizde, bu seferde toplamda 5 bin 520 fidan dağıttık. Hayatımızdaki en büyük rolleri üstlenen ekolojik dengeden aldığımız oksijene kadar sayısız menfaati olan ağaca ve yeşilliğe önem vermek lazım. Vatandaşlarımıza her alanda destek olacağız, beraber büyüyeceğiz. Vatandaşlarımıza her alanda götüreceğimiz hizmete ara vermeden devam edeceğiz" dedi.