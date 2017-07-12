  • BIST 103.810
  • Altın 139,961
  • Dolar 3,5668
  • Euro 4,0733
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 22 °C

Esenler’de 15 Temmuz Şehitleri İçin ‘Dua Gecesi’ Düzenlendi

» »
Esenler’de 15 Temmuz Şehitleri İçin ‘Dua Gecesi’ Düzenlendi
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala kalkışmada şehit olan vatandaşlar için Esenler'de "Dua Gecesi" düzenleNdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala kalkışmada şehit olan vatandaşlar için Esenler'de "Dua Gecesi" düzenleNdi. Çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla doldurduğu alanda gece boyunca şehitler için dualar edilirken, hep bir ağızdan tekbir sesleri yükseldi.

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala o gece şehit olan vatandaşlar için Esenler'de "Dua Gecesi" düzenledi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede alanı dolduran vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını vermiş şehitler için dualar etti. Program, mehter takımı ve semazenlerin gösterisi ile devam etti. Protokol konuşmalarının yapıldığı gecede 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimin milletin iradesi sayesinde engellendiğine dikkat çekildi. Ardından alanda kurulan ekranda yayınlanan "15 Temmuz Diriliş Belgeseli"ni vatandaşlar ilgiyle takip etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşların doldurduğu alanda hep bir ağızdan tekbir sesleri yükseldi. Program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

"Eşine rastlanmayan, benzeri olmayan bir ihanet yaşadı ülkemiz"

Türkiye tarihinde 15 Temmuz benzeri bir durumun yaşanmadığını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Siyasi tarihimizde belki de eşine rastlanmayan, benzeri olmayan bir ihanet yaşadı ülkemiz. Bu ihaneti sokağa çıkarak aziz milletimiz bertaraf etti. 15 Temmuz gecesi nasıl binlerce insanımız gelip burada nöbet tuttularsa bugün de şehitlerimize dua etmek için buradalar. Esenler sakinleri bugün kendi şehitlerine sahip çıkmak, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için yine meydandalar. 15 Temmuz gecesi 00.13'te selaların okunmasıyla başlayacak, sabah namazıyla bitecek olana nöbete kadar bu meydanlarda olacağız. Tabi 15 Temmuz akşamında Cumhurbaşkanımız Şehitler Köprüsü'nde anıtı açacaklar, sonra buraya geleceğiz" dedi.

"Silahla iki kurşunla yaralandım"

15 Temmuz gecesi ülkenin birliği ve bütünlüğü için meydanlara koştuğunu dile getiren 15 Temmuz gazisi Mustafa Aras, "Esenler'de otobandan geçen tankın üzerine çıkmıştık. 3, 3 buçuk kilometrelik bir mesafe katettik tankın üstünde durduramadık, insanları, arabaları ezerek geçerek gitti. En son İstoç-Habipler sapağında elindeki silahı almaya çalıştık, aldık. Silahla iki kurşunla yaralandım. Karnımdan, mide boşluğundan girdi, kalbin arkasından kaburgaları kırarak çıkmış. Şükür şu anda iyiyim" dedi.

"7 buçuk aylık hamile halimle çocuklarımı da aldım, en yakın karakola koştum"

15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlar için edilen dualara katılan Tülay Keleş, "Buradayım, çünkü devletimin, milletimin arkasındayım, destekçisiyim. 15 Temmuz olduğunda da 7 buçuk aylık hamileydim. O zaman da sahalara koştum, liderimiz çağırdığında 7 buçuk aylık hamile halimle çocuklarımı da aldım meydanlara, en yakın karakola koştum. O zamand a bayrağımın, ülkemin yanındaydım, bugün de yanındayım. Her zaman da yanında ve arkasında olacağım" ifadelerini kullandı.

Esenler’de 15 Temmuz Şehitleri İçin ‘Dua Gecesi’ Düzenlendi

Esenler’de 15 Temmuz Şehitleri İçin ‘Dua Gecesi’ Düzenlendi

Esenler’de 15 Temmuz Şehitleri İçin ‘Dua Gecesi’ Düzenlendi

Esenler’de 15 Temmuz Şehitleri İçin ‘Dua Gecesi’ Düzenlendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Klipte Oynama Hayali Gerçek Oldu12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:43
  • 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Açıldı12 Temmuz 2017 Çarşamba 21:23
  • İha’dan 15 Temmuz İhanet Gecesi Sergisi12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:43
  • İzmir’de 15 Temmuz Akşamı Ulaşım Ücretsiz Olacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:13
  • Yeşilçam’ın Efsanesi Son Yolculuğuna Uğurlandı12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:08
  • Atatürk Havalimanı’nda Sahipsiz Köpek Alarmı12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:03
  • Manisa’da 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı Oluşturuldu12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:58
  • F-35 Uçağı 21. Orta Gövdesi Törenle Teslim Edildi12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:38
  • Koca Seyit’in Köyüne 249 Fidan Dikildi12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:08
  • Ohal İşlemlerine Dair İnceleme Başvuruları 17 Temmuz’da Başlayacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti