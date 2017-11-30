  • BIST 103.984
  • Altın 160,962
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 10 °C

Esenler’de Tır Üst Geçide Takıldı

» »
Esenler’de Tır Üst Geçide Takıldı
TEM Otoyolu Esenler mevkiinde bir tır sürücüsü taşıdığı beton köşkün yüksekliğini hesap edemeyince üst geçide takılarak yolda kaldı.

TEM Otoyolu Esenler mevkiinde bir tır sürücüsü taşıdığı beton köşkün yüksekliğini hesap edemeyince üst geçide takılarak yolda kaldı. Kazanın ardından orta şerit trafiğe kapanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu

Olay, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolu Esenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 FU 911 plakalı tır sürücüsü Remzi Başkurt, Esenler Atışalanı mevkiinde taşıdığı beton köşkün yüksekliğini hesap edemeyince hem yaya hem de araçların kullandığı üst geçide takıldı. Otoyolda orta şerit trafiğe kapanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın ardından olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler lastiklerin havasını indirip, tırın üzerinde bulunan beton köşkü indirmeye çalıştı.

Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan araç sürücüsü Remzi Başkurt, "Yolda gelirken oldu. Orta şeritten giderken değdi. Nakliye işi yapıyoruz. Beton köşk var. Köprü alçak. 25 ton yük var" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir’de 2 Üniversite Öğrencisine Araba Çarptı30 Kasım 2017 Perşembe 22:08
  • Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti30 Kasım 2017 Perşembe 21:53
  • Esenler’de Tır Üst Geçide Takıldı30 Kasım 2017 Perşembe 21:38
  • Malatya’da Silahlı Kavga: 2 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 21:38
  • Yemen’de "30 Kasım Bağımsızlık Günü" Kutlamaları İptal Edildi30 Kasım 2017 Perşembe 21:18
  • Jandarmadan Pkk’ya Darbe30 Kasım 2017 Perşembe 21:18
  • Kayıp Olarak Aranan Mermer Ustasının Cesedi Bulundu30 Kasım 2017 Perşembe 21:03
  • Şanlıurfa’da Pkk/pyd Ve Deaş Üyesi 12 Kişi Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 20:28
  • Hindistan’da Şiddetli Rüzgar: 8 Ölü30 Kasım 2017 Perşembe 20:23
  • Trafik Kazası 1 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 19:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti