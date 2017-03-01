Esenyurt Belediyesinden İzmir’deki Noter Vicdansızlığına Karşı Ders Niteliğinde Hareket

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan yürüme engelli basketbol tutkunu İsa Tunç'a portatif tekerlekli sandalye hediye etti.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan yürüme engelli basketbol tutkunu İsa Tunç'a portatif tekerlekli sandalye hediye etti. Tek hayali basketbol oynamak olan İsa tekerlekli sandalyeyle idmanlarını yapıyor. İzmir'de geçtiğimiz gün milli tenisçi Büşra Ün'ün noterde yaşadığı olaya tepkiler devam ederken, kendisine tekerlekli sandalye hediye edilen engelli gencin annesi Mahizer Tunç, "Bir tarafta böyle kötü durumlar yaşanırken diğer tarafta benim oğlumun yaşadığı mutluluk yaşanıyor" dedi.

İzmir'de geçtiğimiz gün engelli milli tenisçi Büşra Ün, gittiği noterde 25 basamağı çıkamadığı için imzalaması gereken evrakları noter tarafından yanına getirilmesi nedeniyle kendisine 17,74 TL yol ücreti çıkarılmıştı. Kamuoyunda büyük tepki çeken hareket sonrası çok sayıda kişi tepkisini sosyal medyadan göstermişti. Tüm bu yaşananların ardından Esenyurt'tan gelen bir haber vatandaşların sevindirdi. 19 yaşında yürüme engelli İsa Tunç, basketbol oynamak hayali kendisine uygun tekerlekli sandalye olmaması nedeniyle gerçekleşmemişti. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İsa Tunç'un bu hayalini duyar duymaz harekete geçti. Başkan Kadıoğlu, ilçede yaşayan 19 yaşındaki yürüme engelli basketbol tutkunu İsa Tunç'a portatif tekerlekli sandalye hediye etti. Tek hayali Beşiktaş basketbol takımında oynamak olan İsa, portatif tekerlekli sandalye sayesinde günlük idmanlarını yaparak hayallerinin peşinden koşuyor. Esenyurt Belediyesi tarafından sağlaman özel araçla haftanın üç günü, idmanlarına rahatça gidebilen Tunç, azimli bir şekilde çalışarak tekerlekli sandalyesiyle hedefine koşuyor.

"Bizim engellilere vermiş olduğumuz çok fazla sayıda tekerlekli sandalye var"

Esenyurt'ta her engelli vatandaşın sorunlarına özenle yaklaştıklarını belirten Kadıoğlu, "Bizim engellilere vermiş olduğumuz çok fazla sandalye var ama bunlar özellikli sandalyeler. İsa, basketbol tutkunu bir gencimiz. Elleri oldukça iyi, aklı da ona göre uygun. Sadece ayakları müsait değil. Bu tekerlekli basketbol sandalyesini de onun ihtiyacını gidermek için aldık. Hayırlı olsun diyorum. Böyle işleri zaman zaman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni arabamla hayallerimin peşinden koşuyorum"

Yeni tekerlekli sandalyesiyle hayallerinin peşinden daha umutlu koştuğunu belirten engelli sporcu İsa Tunç, bir yıldır basketbol sporuyla ilgilendiğini belirterek, "Bundan önce tekerlekli sandalyem yoktu. Allah razı olsun Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu bana yardım etti. Ben hiçbir zaman sporun peşini bırakmadım. Yüzme olsun, şimdi basketbol böyle aktiviteleri ben seviyorum. Şimdi başkanımız sayesinde bir adım daha ileriye atacağım. Özgürlüğümü yavaş yavaş elime alıyorum. En büyük hayalim Beşiktaş basket takımında oynamak. İnşallah bu hayalimi gerçekleştireceğim. Başkanımızı utandırmayacağım. Bugün de idmana geldim. Arkadaşlarımızla, yeni arabamla birlikteyim. Bugün çok mutluyum. Yeni arabamla hayallerimin peşinden koşuyorum. Koşmaya da devam edeceğim. Hiçbir zaman peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

"Başkanımız oğluma özel tekerlekli sandalye yaptırdı"

İki yıldır bu günün hayalini kurduğunu belirten anne Mahizer Tunç ise "Oğlum liseye gidiyor ama aklı hiç okumakta değildi, hayali hep basketbol oynamaktı. Beşiktaş basketbol takımına transfer olmaktı. Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Bizim Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu, engellilere karşı çok duyarlı. O yüzden ben kendisini binlerce kez teşekkür ediyorum, benim oğlumun hayalini gerçekleştirdi. Oğluma özel olarak basketbol tekerlekli sandalyesi yaptırdı" şeklinde konuştu.

İzmir'de engelli vatandaşa yönelik noter çalışanının yapmış olduğu kötü davranışı da eleştiren anne Tunç, "İzmir'de engelli bir sporcumuz, 3'üncü kata engelli olduğundan çıkamadığı için aşağıya çağırıyor noter görevlisini ve ona bu davranıştan ötürü ceza kesiliyor. Bir tarafta böyle kötü durumlar yaşanırken diğer tarafta benim oğlumun yaşadığı mutluluk yaşanıyor" dedi.

"İsa, 10-15 yıllık eski bir tekerlekli sandalye kullanıyordu"

Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve İsa'nın hocası Casım Acar, "İsa Tunç, ilk bize geldiğinde maalesef bizim sandalyeler pahalı olduğundan dolayı ve bizim de imkanlarımız olmadığı için ilk olarak İsa'ya dedik ki, İsa; sen bekle belki biz sana bir araba ayarlarız. Oradan buradan derken İsa'ya 10-15 yıllık eski bir tekerlekli sandalye bulduk. Esenler Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Engelli bir kardeşimizi bu spora kazandırdı. Umarım ki bu bütün belediye başkanlarına örnek olur" ifadelerini kullandı.