Esenyurt Belediyesinden Tuşba’ya Yeni Park

İstanbul Esenyurt Belediyesi ile Van'ın Tuşba Belediyesinin ortaklaşa yürüteceği "Park Yapı ve Cadde İyileştirme" projesi kapsamında yapılacak parkın...

İstanbul Esenyurt Belediyesi ile Van'ın Tuşba Belediyesinin ortaklaşa yürüteceği "Park Yapı ve Cadde İyileştirme" projesi kapsamında yapılacak parkın temeli törenle atıldı.

Tuşba Belediyesi ile Esenyurt Belediyesi arasında gerçekleştirilen "Kardeş Belediyecilik" projesi kapsamında, ilçeye bağlı Akköprü Mahallesi'nde "Park Yapı ve Cadde İyileştirme" projesinin ilk adımı atıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da bir gösteri yaptı.

Burada konuşan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van'da çok güzel yatırımların yapıldığını belirtti. Çiftçi, "Van uzun süreden beri böyle güzel bir ortam, güzel bir atmosferle karşı karşıya değildi. Üzülerek söylemeliyim ki 2014 yerel seçimleri ve öncesinde Van'da arzulamadığımız sonuçları aldık. İster istemez şehrin gelişmesini, büyümesini, değişimini çok ciddi sekteye uğrattı. Hükümetimizin yatırımları burada her zaman artarak devam etti. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bölgeye, Van'a çok özel ilgileri oldu. Buradaki güven ortamının artık çekilmesi bir hal alınca, devletimiz buraya gerekli müdahaleleri yapıp otoriteyi yeniden tesis etti. Başta büyükşehrimiz olmak üzere ilçe belediyelerimizin çok güzel yatırımları oldu" dedi.

"Van'da çok önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor"

Van'ın her köşesinde güzel yatırımların gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, "Sadece bununla kalmıyor, zaman zaman programlar yapıp Türkiye'nin değişik yerlerine 3-4 gün program yapılıyor. Orada halkın ihtiyaçlarını gerçekten giderecek önemli sosyal projeler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Necmi Kadıoğlu'na bütün Vanlılar adına teşekkür ediyoruz. Van'ımız, gerçekten huzur ortamı olduğunda, ne kadar önemli ve güzel yatırımları da sahiplendiğini bize gösteriyor. Her gün bir köşede çok önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"Onlar kırsın, biz yapalım"

Kırılan parkların tekrar onarılmasını isteyen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da, "İnsanların en fazla rağbet ettiği yer parklardır. Bir hava alsın diye, onun için esirgemeyin. Onlar kırsın, biz yapalım. Sonra göreceksiniz; kırmamaya, dökmemeye, tahrip etmemeye de özen gösterecekler. Çocuklarının ve kendi mekânlarının onlar için ne kadar değerli olduğunu anladıklarını biliyorum" şeklinde konuştu.

"Bu memlekete hizmet lazımdır"

Van'a yaptığı yaptırımlardan dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na teşekkür eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise, şunları söyledi:

"Bu memlekete Recep Tayyip Erdoğan gibi, onların yol arkadaşları olan Necmi Kadıoğlu gibi hizmetkâr olacak insanlar lazımdır. Akköprü'de, Tuşba'nın bu güzel noktasında ve Bediüzzaman ile Zeve caddelerinin iyileştirilmesinde, kardeşlik ve muhabbet adına projeleri hayata geçiren Sayın Necmi Kadıoğlu başkanımıza, Esenyurt meclisimize, tüm misafirlerimize Vanlılar adına hoş geldiniz diyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından tören, plaket takdimi ve butona basılarak temele ilk harcın dökülmesiyle son buldu.

Temel atma törenine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.