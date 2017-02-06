Esenyurtlu Öğrenciler İkinci Dönem Ders Başı Yaptı

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ikinci dönemi tüm Türkiye'de olduğu gibi Esenyurt "ta da ilk ders zilinin çalınmasıyla başladı.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ikinci dönemi tüm Türkiye'de olduğu gibi Esenyurt "ta da ilk ders zilinin çalınmasıyla başladı. 20 Ocak'ta birinci dönem karnesi alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaptı.

Esenyurt Yusuf Özvatan Ortaokulu'nda düzenlenen Eğitim-Öğretim ikinci yarıyıl açılış töreni gerçekleşti. Açılış programına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, okul müdürleri, öğretmenler katılım sağladı.

Esenyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yusuf Özvatan Ortaokulu Toplantı ve Konferans Salonu'nun aynı zamanda açılışı yapılan töreni protokol konuşmaları ile devam etti.

Kısa süre önce göreve gelen Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Esenyurt "un eğitimdeki vizyon ve misyonundan bahsetti. Esenyurt "un eğitimde çığır açtığını belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci; "Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu'nun eğitime verdiği destekleri ve gerçekleştirdiği eğitim projelerini görmekteyiz. Öğrencilerimiz her zaman başarıya aç olmalıdırlar, diyerek öğrenicilere yeni eğitim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Eğitim-Öğretim ikinci yarıyıl dönemi açılış töreni ardından Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve beraberindeki heyet, dönem başında eğitim ve öğretime başlayan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'ni gezdirdi. Başkan Kadıoğlu, Esenyurt "ta eğitimi en üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Kadıoğlu, ilçede yapımı devam eden ve inşasına başlanacak olan okullar hakkında bilgi verdi.