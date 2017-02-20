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Esenyurt’ta Freni Boşalan Otobüs, Direkleri Yıktı

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Esenyurt’ta Freni Boşalan Otobüs, Direkleri Yıktı
Esenyurt'ta freni boşalan bir İETT otobüsü, refüje çıkarak durabildi.

Esenyurt'ta freni boşalan bir İETT otobüsü, refüje çıkarak durabildi. Önüne gelen her şeyi yıkan otobüs, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz Perşembe günü Esenyurt'ta yaşandı. Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü sürüklenmeye başladı. Kaldırıma çıkarak aydınlatma direklerini yıkan otobüs, orta refüje çıkarak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Paniğe neden olan o anlar, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürüklenen otobüs yolda bulunan direkleri yıkıyor, ardından araçların arasından geçen otobüs refüje çıkarak durabiliyor.

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