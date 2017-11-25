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Esenyurt’ta Nazım Hikmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Bir Binanın 5’inci Katında Yangın Çıktı. Yangına Ekipler Müdahale Ediyor.

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Esenyurt’ta Nazım Hikmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Bir Binanın 5’inci Katında Yangın Çıktı. Yangına Ekipler Müdahale Ediyor.
IHAAW183446-ASA/25-11-2017 - Esenyurt'ta Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın 5'inci katında yangın çıktı.

IHAAW183446-ASA/25-11-2017 - Esenyurt'ta Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor. 25.11.2017 18:34:46 TSI NNNN

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