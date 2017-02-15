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Esenyurt’ta Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu

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Esenyurt’ta Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta 14 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri ve çok sayıda polis destek verdi. İncirtepe Mahallesi 253. Sokak'ta bir binaya giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Esenyurt’ta Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt’ta Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt’ta Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu

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