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Esenyurt’ta Tapu Dairesi Önündeki 128 Bin Liralık Gasp Kamerada

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Esenyurt’ta Tapu Dairesi Önündeki 128 Bin Liralık Gasp Kamerada
İstanbul Esenyurt'ta tapu dairesinden çıkan baba oğlu takip eden gaspçılar içerisinde 128 bin Lira olan çantayı alarak kayıplara karıştı.

İstanbul Esenyurt'ta tapu dairesinden çıkan baba oğlu takip eden gaspçılar içerisinde 128 bin Lira olan çantayı alarak kayıplara karıştı. Gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay dün 16.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tapu dairesinde bir satış işlemi gerçekleştiren baba oğul aldıkları para ile buradan ayrıldı. Beraber yürüyen baba oğlun bir anlık dalgınlığından yararlanan şahıslar, babanın elinde bulunan para çantasını alarak kendini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan gasp anı ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde baba ile oğlun beraber yürüdükleri görülüyor. Bir araçtan inen zanlının aniden babanın elinde bulunan ve içerisinde 128 Bin lira olan parayı aldığı görülüyor. Şahsın tekrar araca koştuğu görülen görüntülerde baba ile oğlun ise şahsı kovalamaları kameralara yansıyor. Babanın koşuşturma sırasında sendeleyerek düştüğü görülen görüntülerde oğlunun ise aracın kapsına tutunduğu görülüyor. Şahsıların gaza basarak kaçtığı bu sırada gasp edilen şahsın oğlunun ise bir süre araçla sürüklendiği kameralara yansıyor.

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