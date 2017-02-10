Esenyurt’tan Taşova’ya Binlerce Kitap

Esenyurt Belediyesi tarafından temin edilerek Yarını Aydınlat Gençlik Platformu'nun koordinasyonu ve teslimini sağladığı "Batı'dan Doğu'ya 100 bin 1 kitap"...

Esenyurt Belediyesi tarafından temin edilerek Yarını Aydınlat Gençlik Platformu'nun koordinasyonu ve teslimini sağladığı "Batı'dan Doğu'ya 100 bin 1 kitap" kampanyası Amasya'nın Taşova ilçesindeki okullara ulaştı.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun destekleriyle gerçekleştirilen "Batı'dan Doğu'ya 100 bin 1 kitap" projesi kapsamında kardeş ilçe olarak Amasya'nın Taşova ilçesi seçildi. Taşova ilçesine Esenyurt'ta faaliyetlerini sürdüren Yarını Aydınlat Gençlik Platformu tarafından 10 bin kitap ve kırtasiye malzemesi ulaştırıldı. Esenyurt'tan gelen kitap ve kırtasiye malzemelerini gören öğrencilerin çok mutlu oldukları dikkat çekti.

Taşova protokolü Kadıoğlu'na teşekkür etti

Taşova İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, başta Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve ekibine, ayrıca çalışmalarından dolayı Yarını Aydınlat Gençlik Platformu Başkanı Volkan Usanmaz ve genç yönetimine çok teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Yarını Aydınlat Gençlik Platformu yaptıkları başarılı çalışmalar ve yardım hareketleri ile Anadolu'nun farklı noktalarında okullarda öğrenciler için önce kütüphane kurarak daha sonrada içini kitap ve kırtasiye malzemeleri ile dolduruyor.