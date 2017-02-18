Esgiad’dan Başkan Ataç’a Ziyaret

Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) yönetim kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) yönetim kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

ESGİAD Başkanı Ferhat Alkara ve yönetim kurulu üyeleri, dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ESGİAD Başkanı Alkara, "Yeni yönetim kurulu olarak ziyaret için geldik. Faaliyetlerimizi anlatarak kendisi ile sohbet etme imkanı da bulduk. 20-45 yaş aralığında 124 üyeden oluşan derneğimiz kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da büyük önem veriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a Eskişehir'e yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı

Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında gelen konuklara bilgi veren Başkan Ataç ise; "Yeni yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda ben de dostlarımı ziyaret edeceğim. Çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

ESGİAD Başkanı Alkara ziyarette Başkan Ataç'a plaket takdim etti.