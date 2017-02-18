  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Esgiad’dan Başkan Ataç’a Ziyaret

» »
Esgiad’dan Başkan Ataç’a Ziyaret
Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) yönetim kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) yönetim kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

ESGİAD Başkanı Ferhat Alkara ve yönetim kurulu üyeleri, dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ESGİAD Başkanı Alkara, "Yeni yönetim kurulu olarak ziyaret için geldik. Faaliyetlerimizi anlatarak kendisi ile sohbet etme imkanı da bulduk. 20-45 yaş aralığında 124 üyeden oluşan derneğimiz kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da büyük önem veriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a Eskişehir'e yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı

Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında gelen konuklara bilgi veren Başkan Ataç ise; "Yeni yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda ben de dostlarımı ziyaret edeceğim. Çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

ESGİAD Başkanı Alkara ziyarette Başkan Ataç'a plaket takdim etti.

Esgiad’dan Başkan Ataç’a Ziyaret

Esgiad’dan Başkan Ataç’a Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekili Fırat’dan Mitinge Davet18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Karaman’da İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Ordu’da Eski Meslekler İçin Kurs Açılacak18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Çifteler Kaymakamı Ağca’dan Çiftelerliler Derneğine Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali Başladı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Dak’tan Milletvekili Günay’a Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Çocuklarla Şenlendi18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Biga Pomak Kültürünü Tanıtma Ve Yaşatma Derneğinden Biga Tso’ya Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Eskişehir’de "Osmanlı’nın Günümüze Mesajı" Konferansı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Cumhuriyet Mahallesine Çifte Yatırım18 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti