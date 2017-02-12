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Eşi Ve Çocuklarını Rehin Alan Kişi İçin İkna Çalışmaları Sürüyor

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Eşi Ve Çocuklarını Rehin Alan Kişi İçin İkna Çalışmaları Sürüyor
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan şüpheliyi polis ikna etmeye çalışırken şahıs kaçmaya çalıştı,...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan şüpheliyi polis ikna etmeye çalışırken şahıs kaçmaya çalıştı, ekiplerin ikna çalışmaları devam ediyor.

Polisin, güvenlik önlemleri aldığı Direkli Mahallesi'ndeki olay yerinde yaklaşık üç saattir ikna çabaları sürüyor.

Polis ekipleri, otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yaklaşık 500 metre ileride yolla attığı kapanla otomobilin lastiklerini patlatmasıyla durdurdu. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan ancak geri dönmeyen şüpheli, araçla olay yerinden geçerken polisin kimlik kontrolü sırasında eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.

Polis ekipleri, teslim olması için şüpheliyi ikna etmeye devam ediyor.

Eşi Ve Çocuklarını Rehin Alan Kişi İçin İkna Çalışmaları Sürüyor

Eşi Ve Çocuklarını Rehin Alan Kişi İçin İkna Çalışmaları Sürüyor

Eşi Ve Çocuklarını Rehin Alan Kişi İçin İkna Çalışmaları Sürüyor

Eşi Ve Çocuklarını Rehin Alan Kişi İçin İkna Çalışmaları Sürüyor

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