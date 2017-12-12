  • BIST 109.050
  • Altın 153,876
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 10 °C

Eşine 4 yıl önce verdiği sözü tuttu

»
Eşine 4 yıl önce verdiği sözü tuttu
Tokat’ta, 24 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren ve nakil bekleyen Merter Süsoy, 4 yıl önce evlendiği eşi Aynur Süsoy'un böbreği ile sağlığına kavuştu

Tokat’ta 24 yıl önce böbrek hastalığına yakalanan Merter Süsoy, böbrek yetmezliği nedeniyle o günden beri diyalize giriyordu. 20 yıl önce böbrek nakli için başvuruda bulunan Süsoy'un yıllardır umutla beklediği haber ise en yakınından geldi. 

ÖNCE KABUL ETMEDİ
Bir kurumda memur olarak çalışan Süsoy’a, 4 yıl önce dünya evine girdiği eşi Aynur Süsoy böbreğini vermek istedi. Eşinin sağlık sorunu yaşamaması için bu isteğini geri çeviren Süsoy, son yıllarda rahatsızlığının artması sonucu doktorlarının tavsiyesi üzerine ikna olarak eşinin böbrek nakli teklifini kabul etti. Antalya’da özel bir hastanede yaklaşık 1,5 ay önce yapılan başarılı bir cerrahi operasyonla eşinin böbreği ile sağlığına kavuşan Merter Süsoy memleketi Tokat'a döndü.

Merter Süsoy, "24 yıldan sonra diyalize girmemek çok güzel bir duygu" dedi. 4 yıllık eşine kendi böbreğini veren Aynur Süsoy, eşinin rahatsızlanmasının artması nedeni ile acılarına dayanamadığı için böbreğini vermek istediğini ifade etti. İHA / TOKAT

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • REFLÜYE KARŞI ALMANIZ GEREKEN 9 ÖNLEM12 Aralık 2017 Salı 10:45
  • BURUN TIKANIKLIĞI YAPAN 7 NEDEN!12 Aralık 2017 Salı 10:25
  • KİRLİ HAVA NEFESİNİZİ TÜKETMESİN12 Aralık 2017 Salı 09:45
  • SİGARA KULLANAN ANNE ADAYLARI DİKKAT:12 Aralık 2017 Salı 09:00
  • Sağlıkta atamalarda tepe kadroya bypass12 Aralık 2017 Salı 09:00
  • Çocuklarda obezite artışının nedenleri10 Aralık 2017 Pazar 11:00
  • 10 kişiden 8’i KOAH olduğunu bilmiyor10 Aralık 2017 Pazar 10:00
  • Kanser hastalarına kemoterapi yerine akıllı ilaç tedavisi10 Aralık 2017 Pazar 09:45
  • Uzmanlardan uyku bozukluğu uyarısı!09 Aralık 2017 Cumartesi 10:25
  • Canan Karatay: Erkeklerin ömrü daha kısa olur09 Aralık 2017 Cumartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti