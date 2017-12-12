Eşine 4 yıl önce verdiği sözü tuttu

Tokat’ta, 24 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren ve nakil bekleyen Merter Süsoy, 4 yıl önce evlendiği eşi Aynur Süsoy'un böbreği ile sağlığına kavuştu

Tokat’ta 24 yıl önce böbrek hastalığına yakalanan Merter Süsoy, böbrek yetmezliği nedeniyle o günden beri diyalize giriyordu. 20 yıl önce böbrek nakli için başvuruda bulunan Süsoy'un yıllardır umutla beklediği haber ise en yakınından geldi.

ÖNCE KABUL ETMEDİ

Bir kurumda memur olarak çalışan Süsoy’a, 4 yıl önce dünya evine girdiği eşi Aynur Süsoy böbreğini vermek istedi. Eşinin sağlık sorunu yaşamaması için bu isteğini geri çeviren Süsoy, son yıllarda rahatsızlığının artması sonucu doktorlarının tavsiyesi üzerine ikna olarak eşinin böbrek nakli teklifini kabul etti. Antalya’da özel bir hastanede yaklaşık 1,5 ay önce yapılan başarılı bir cerrahi operasyonla eşinin böbreği ile sağlığına kavuşan Merter Süsoy memleketi Tokat'a döndü.

Merter Süsoy, "24 yıldan sonra diyalize girmemek çok güzel bir duygu" dedi. 4 yıllık eşine kendi böbreğini veren Aynur Süsoy, eşinin rahatsızlanmasının artması nedeni ile acılarına dayanamadığı için böbreğini vermek istediğini ifade etti. İHA / TOKAT