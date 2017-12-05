Eşine acımadı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Pazarcılıkla geçimini sağlayan Ferhat Z., konuşmak için bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen eşi Ayşe Z'nin (41) Orta Mahalle'deki evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat Z., başını yastıkla kapattığı iki çocuğunun annesi Ayşe Z.'yi göğüs boşluğundan bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, polislerin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı polise teslim olarak gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Orta Mahalle'deki evinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Ayşe Z'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Suluova Belediye gasilhanesine getirildi.

ANNESİNİN TABUTUNU TAŞIDI

Ortayazı köyünde helallik alınması sonrası Merkez Orta Cami’de cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş’un kıldırdığı namaz sonrası talihsiz kadının cenazesini geride bıraktığı iki oğlundan 11 yaşındaki Salih omuzladı. Büyüklerinin arasında gözyaşları içinde annesinin tabutunu taşıyan Salih’in cenaze aracına konan tabuta son bakışı yürekleri dağladı.

Buradan alınan cenaze, belediye aracıyla Orta Cami'ye taşındı. İkindi namazı sonrası İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Ayşe Z, Belediye Aile Kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, Ayşe Z'nin yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının dün Suluova Adliyesinde boşanma davasının olduğu ortaya çıktı.