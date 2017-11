Eşine Ateş Açıp 2,5 Yaşındaki Kızını Vuran Baba Tutuklandı

Samsun'da mahkemece yaklaşmama kararı verilen eşine silahla ateş açan ve onun yanında bulunan 2,5 yaşındaki kızını vuran baba, çıkarıldığı mahkemece...

Samsun'da mahkemece yaklaşmama kararı verilen eşine silahla ateş açan ve onun yanında bulunan 2,5 yaşındaki kızını vuran baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Yaşardoğu Mahallesi'nde önceki dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Y., eşi Yakup Y.'nin (22) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk etti ve kocasından şikayetçi oldu. Yakup Y. hakkında eşine yaklaşmama kararı verildi.

Yaklaşık 3 aydır baba evinde kalan ve eşine boşanma davası açmayı düşünen Esra Y., yanında 2,5 yaşındaki kızı B.Y. ile birlikte çarşıdan baba evine giderken eşinin silahlı saldırısına uğradı. Apartmana girmek istediği sırada Yakup Y.'nin tabancayla ateş açması sonucu olayı yara almadan atlatan Esra Y., yanındaki kızı B.Y.'nin vurulduğunu fark etti. Babasının tabancasından çıkan kurşun B.Y.'nin sol karın boşluğuna isabet etti. Minik B.Y., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun vücuduna girip kaldığı tespit edilen B.Y., hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan sonra kayıplara karışan baba Yakup Y.'yi bugün İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yakup Y. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan Yakup Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yakup Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.