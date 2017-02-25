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Eşine Bıçak Çekip Evi Ateşe Verdi

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Eşine Bıçak Çekip Evi Ateşe Verdi
Karabük'te, uzaklaştırma cezası bulunan bir kişi eşinin yaşadığı eve girerek önce bıçak eşini kovaladı, ardından kendini eve kitledikten sonra evi...

Karabük'te, uzaklaştırma cezası bulunan bir kişi eşinin yaşadığı eve girerek önce bıçak eşini kovaladı, ardından kendini eve kitledikten sonra evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşil Mahalle Ahmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Mücahit U., iddiaya göre eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 60 gün evinden uzaklaştırma cezası aldı. Mücahit U., buna rağmen eşi Nevin ile çocukları Efe ve Yunus U.'nun oturduğu eve yedek anahtarla girdi. Mücahit U., tartıştığı eşine bıçak çekti. Sokağa kaçan eşi ve çocuklarının peşlerinden giden Mücahit U.'yu çevredekiler durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Mücahit U., eve girip kapıyı kilitleyerek odadaki kanepeyi ateşe verdi.

Gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Dumandan etkilenen Mücahit U., dışarıya çıkarıldı. "Kim yaktı bunu?" diye soran Mücahit U., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bu sırada Nevin U. ve çocukları gözyaşlarına boğulurken, anne ve çocuklarını komşuları teselli etmeye çalıştı.

Polis aracına götürülen Nevin U., "Biz boşanmak üzereyiz. Eve bakmıyor. 2 bıçakla kovaladı. Kaçtığımız yolda bir sürü insan vardı, onlar gördü, onlar ayırdı" dedi. Nevin U., karakola giderek eşinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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