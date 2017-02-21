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Eşini Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

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Eşini Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı
Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, S.B. (32) ile eşi Ş.B.B. (24) arasında tartışma başlamış, tartışmanın büyümesinin ardından S.B., eşi Ş.B.B.'yi 8 yerinden bıçakla yaralamıştı. Sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B.B. tedavi altına alınmış, eşi S.B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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