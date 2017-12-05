Eşini Darp Ederek Ağır Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi iddiaya göre oklava ve kemerle döven "kasten ağır yaralama", "eziyet çektirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma...

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi iddiaya göre oklava ve kemerle döven "kasten ağır yaralama", "eziyet çektirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlamasıyla toplamda 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen mağdur S.C.'nin yakınları, sanık Uğur C.'nin, S.C.'ye 14 yıldır baskı ve şiddet uyguladığını ileri sürerken, sanık tanıkları ise Uğur C.'nin eşine şiddet uygulamadığını iddia etti.

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur C., sanık avukatları, mağdur S.C., mağdurun avukatı Erdal Benice, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy katıldı. Tanık olarak dinlenen çiftin 14 yaşındaki çocukları C.C., olay günü uyuduğunu, sadece tartışmalarını duyduğunu, babasının annesine olay günü şiddet uyguladığını görmediğini, babasının annesine daha önce de hiç şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Tanık olarak dinlenen mağdur kadın S.C.'nin teyzesi G.Ö. ise, "Sanık Uğur C. nedeniyle yeğenim S.C. ile görüşemiyorduk. Uğur C. baskı yapıyordu. Bu yüzden 14 yıldır görüşemiyorduk. Olay günü yeğenim çenesi mor, alnı şiş halde benim evime geldi. Üstünü çıkardığında manzara karşısında şok oldum. S.C.'nin anne ve babası Rize'de köylerine gitmişlerdi. Haber verdim. Onlar da hemen İzmir'e geldi. Yeğenim S.C., çıplak şekilde dövüldüğünü söyledi" dedi.

Tanık olarak dinlenen mağdur S.C.'nin annesi M.A. ise damadının kızına baskı yaptığını, bu yüzden evlendiklerinden beri kızları ile görüşemediklerini ileri sürüp, "Kızım devamlı darp ediliyordu. En son olaydan 10 gün önce evlerine gittik. Kızım yine darp edilmişti. Kolunda sigara söndürmüştü" dedi.

Sanık tarafının gösterdiği tanıklar, sanığın mağdur S.C.'yi hiç darp etmediğini, sanığın her zaman mağdur S.C.'ye karşı iyi davrandığını ileri sürdü. Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamın karar verip eksik dosyaların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki S.C., bir çocuğunun babası Uğur C. (36) tarafından iddiaya göre çeşitli bahanelerle uzun süredir darp ediliyordu. Eşinin darp etmesine dayanamayan S.C., iddiaya göre başka bir ev bulup evden ayrılmak için mahalledeki emlakçıdan ev bulması konusunda yardım istedi. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianameye göre, geçtiğimiz 9 Ağustos günü, Uğur C. tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. Uğur C. eşine, "sen kiminle mesajlaşıyorsun, odaya gir, oklavayı al, soyun" dediği, S.C.'nin de korkudan eşinin dediğini yaptığı belirtildi. Odaya giren Uğur C. eşine "mırıldanma, yoksa seni öldürürüm" diyerek yatakta uzanan eşini önce yüz üstü ardından sırt üstü yatırarak oklava ile öldüresiye dövdü. Darp edilen S.C., eşine karşı çıkmak için elini uzattığında parmağı kırıldı. İddiaya göre Uğur C. eşini döverken oklava kırıldı. Oklavanın kırılmasının ardından cani koca Uğur C., yumrukla eşini darp etti. Yumrukla da yetinmeyen Uğur C., pantolonundaki kemerini çıkarıp kemerle eşini dövmeye devam etti. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka bölgesi, kalçası, bileklerinde oklava ve kemer darbelerinden sonra büyük yara izleri oldu. Olayın ardından darp raporu alan S.C., yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.'nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasının ardından karara itiraz eden bir dilekçe yazıp S.C.'nin darp fotoğrafları ile birlikte olayı soruşturan savcıya verdi. Avukat Erdal Benice'nin itirazları ve mağdur kadına ait verdiği darp fotoğrafların ardından savcı, şüpheli Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkardı. İlk gözaltında serbest kalan Uğur C., polis ekiplerinin emniyete daveti üzerine yine bir şey olmayacağını düşünerek emniyete geldi. Savcı sanığı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Şüpheli Uğur C., burada olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını, sonra da yatıp uyuduğunu söyledi. Uğur C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcı, cani koca Uğur C. hakkında , "kasten ağır yaralama", "eziyet çektirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlamasıyla toplamda 27 yıl 3 ay hapis talep ederek dava açarken, dava İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.