Eşini Korkutmak İçin Aracının Altına Sahte Bomba Düzeneği Yapmış

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikalarının işçi girişinde bir otomobilin altında bomba düzeneği bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikalarının işçi girişinde bir otomobilin altında bomba düzeneği bulundu. Yapılan incelemede bomba düzeneğinin sahte olduğu ve düzeneği sürücünün eşinin korkutmak için yerleştirdiği anlaşıldı.

Olay, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'ndeki Erdemir Bağlık kapı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Y.Ö., mesaisinin bitmesi sonrası otoparktaki 06 YA 7417 plakalı aracını çalıştırıp evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada aracın altından bir boru sarktığını fark eden işçiler, Y.Ö.'yü uyararak aracını durdurmasını istedi. Aracın altında bir borunun bantla sarıldığını, kabloların sarktığını ve pil bağlı olduğunu gören kadın korkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bomba düzeneğini görünce aracın etrafını güvenlik çemberine aldı. Araç sürücü kadının bombadan haberi olmadığını ve eşi S.Ö. ile boşanmak üzere olduğunu söylediği öğrenildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha uzmanları, aracın altındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Yapılan incelemede bomba süsü verilmiş düzeneği eşinin aracının altına boşanmak üzere olduğu kocası S.Ö.'nün yerleştirdiği öğrenildi. Polis S.Ö'yü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.