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Eşinin Ve Oğlunun Üzerine Kaynar Su Döktü

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Eşinin Ve Oğlunun Üzerine Kaynar Su Döktü
Karaman'da kızgın koca, akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği eşi ile oğlunun üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu döktü.

Karaman'da kızgın koca, akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği eşi ile oğlunun üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan anne-oğul hastaneye kaldırılırken, baba polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gazidükkan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Zeynel D. (37), akşam eve geldiğinde yemeğin hazır olmadığını görünce eşine tepki gösterdi. Sinirini alamayan öfkeli koca, sobanın üzerinde kaynayan çaydanlıktaki suyu eşi ve odada bulunan oğlunun üzerine döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. (35) ile sol bacağı yanan oğlu S.D. (17), çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde bulunan baba Zeynel D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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