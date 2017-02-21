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Eski Adana Valisi Mustafa Büyük’ten Vali Demirtaş’a Ziyaret

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Eski Adana Valisi Mustafa Büyük’ten Vali Demirtaş’a Ziyaret
Adana Valiliği görevinde bulunan ve son kararname ile Merkez Valiliği'ne atanan Mustafa Büyük, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Adana Valiliği görevinde bulunan ve son kararname ile Merkez Valiliği'ne atanan Mustafa Büyük, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyük, Adana Valisi olarak görev yaptığı dönemden bahsederek, "Burada başarılı çalışmalarımız olmasının yanında, çok güzel dostluklar da edindik. Adana'yı her ziyaret ettiğimizde, duygu dolu anlar yaşıyoruz" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ise çeşitli konularda sohbet edip, görüş alış verişinde bulunduğu Vali Büyük'e ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirip, teşekkür etti.

Eski Adana Valisi Mustafa Büyük’ten Vali Demirtaş’a Ziyaret

Eski Adana Valisi Mustafa Büyük’ten Vali Demirtaş’a Ziyaret

Eski Adana Valisi Mustafa Büyük’ten Vali Demirtaş’a Ziyaret

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