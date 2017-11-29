Eski Ak Parti Milletvekili Şükrü Önder’e 6 Yıl 3 Ay Hapis

FETÖ/PYD operasyonları kapsamında bir süre önce gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder 6 yıl 3 ay hapse...

FETÖ/PYD operasyonları kapsamında bir süre önce gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesi üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklanan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan ve 2002-2007 yıllarında ise AK Parti Yalova milletvekilliği yapan Şükrü Önder'in duruşması Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yapılan son duruşmaya Önder ve avukatı Cevdet Bekler katıldı.

Görülen dava duruşmasında iddia makamı GSM hattı ile cihazın birbiri ile örtüştüğüne, kriptolu ve şifreli olarak kullanılan programda 11 defa oturum açıldığına ve etkin pişmanlıktan faydalanmaması nedeniyle Önder'in cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine Şükrü Önder'in avukatı Cevdet Bekler de son bir savunma yaptı. Avukat Bekler, söz konusu programa reklam logolarından da girilmesinin söz konusu olabileceğine, bunun araştırılmasına, IP çakışması olabilmesi ihtimaline karşı da bilirkişi ile teknik inceleme yapılmasını, müvekkilinin sağlık durumları da gözetilerek tahliyesini talep etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi incelemesi yönündeki talebin dava duruşmalarını uzatacağına karar vererek talebi reddetti.

Mahkeme heyeti Şükrü Önder'e de söz verdi. İddiaları kabul etmediğini söyleyen Önder, "Ben ByLock kullanmadım. Bu programın da telefonumda değil hattımda olduğu söylendi. Reklam mahiyetinde olan veya dışarıdan müdahale ile IP çakışması olmuş olabilir. Ne ByLock kullandım ne de yükledim. Polisler geldiğinde ilk olarak kendilerine telefonumu verdim. Bu örgütün mensubu olduğu ne bir dernekle ne bir cemiyetle bağlantım yok. Seyahate de çıkmadım. Ben ağzını salyasını sildiği mendili yüzüne süren bir birinin peşinden koşacak bir adam değilim. Ben bu devlette uzun kademeler görev yaptım. Neyin suç neyin suç olmadığını bilecek biriyim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti ise 3'üncü celsede kararını açıkladı. Heyet, oy birliğiyle Önder'in suçlu olduğuna kanaat getirerek Önder'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.