  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Çatışmada Yaralandı

» »
Eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Çatışmada Yaralandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Emre...

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balcı sol gözünden yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesinde Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları esnasında sürdürdüğü arazi arama tarama faaliyeti esnasında, Kızılmescit mevkisinde arama tarama faaliyetlerini sürdürürken, terör örgütü mensuplarının saklanabileceği özel maden şirketine ait konteyneri kontrolleri esnasında bir grup terörist güvenlik güçlerine el bombasıyla saldırı düzenlemiş çıkan çatışmada 3 asker yaralanmış, 2 teröristten biri yaralı ele geçirilmiş, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Eski Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Balcı sol gözünden yaralandı. Yüzbaşı Balcı'nın Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi edildiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır’da 57 ‘Joker’ Yakalandı12 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Diyarbakır’da Terör Operasyonları: 22 Gözaltı12 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Evsiz Şahıs Donarak Öldü İddiası12 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • İntihar Eden Yaşlı Çiftin Cenazesi Adli Tıpta Bekliyor12 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • Hayvan Hırsızları Yakalandı12 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • Antalya’da Trafik Kazası: 2 Ölü 9 Yaralı (1)12 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • Adana’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu12 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • Cinayet Zanlısının İkameti Kimliği Belirsiz Kişilerce Yakıldı12 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • El Bab Şehidinin Naaşı Memleketi Denizli’ye Getirildi12 Şubat 2017 Pazar 15:58
  • Rehin Aldığı İki Çocuğunu 19 Saat Sonra Serbest Bıraktı12 Şubat 2017 Pazar 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti