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Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, Üniversitelilere Yeni Anayasayı Anlattı

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Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, Üniversitelilere Yeni Anayasayı Anlattı
AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Bursa'da üniversite öğrencilerine yeni anayasayı anlattı.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Bursa'da üniversite öğrencilerine yeni anayasayı anlattı.

Uludağ Üniversitesinde öğrencilerle buluşan Milletvekili Burhan Kuzu, "Herkesin yetkisi kendi kendine verilmiş. Getirdiğimiz modelle yasama güçlü yasama yetkisini yapacak, yürütme güçlü yürütme yetkisini yapacak, yargı güçlü kendi yetkisini yapacak. Getirilen modelde yasama, yürütme ve yargı çok net olarak ayrılmış. Bugüne göre herkes kendi işine bakacak. Bundan sonra tüm yasaları meclis yapacak. Ne kadar kanun varsa bunların tamamını meclis yapacak. Hükümetten bize bütçe kanunu gelecek, gene meclis yapacak. O yasayı reddetme hakkımız her zaman mümkün" dedi.

Kuvvetler ayrılığı olmadığını söyleyen anayasacılara tepki gösteren Kuzu, "Bir anayasa hocası çıksın, bugün Türkiye'de vurgulanan modelde veya parlamenter modelde kuvvetler ayrılığı olduğunu ispatlasın, vekillikten istifa edip "hayır" oyu vereceğim. Buradan hodri meydan diyorum. Diyorlar, siz seçimle gelmeyen cumhurbaşkanı yardımcısına vekaleten görev veriyorsunuz. Biz düşündük ki, bu vekalet yapacak olan kişi halk tarafından seçilsin. Fakat bu yarın iki başlılık doğurur mu diye düşündük. Maden seçimle getirmiyoruz. Yurt dışına gittiği zaman 3-4 gün baksın, ama bir vefat ve çekilme durumu olup makam boşalırsa devam etmesin. 45 gün içinde yeniden seçime götürsün dedik. Muhalefet bizim seçmene diyor ki, Tayyip Bey tamam da, sonra ne olacak? Bunlar Tayyip beyi ne kadar seviyormuş. O zaman şöyle yapalım, Tayyip Bey 30 yıl kalsın diyorum. Bu defa aman, aman diyorlar. Hem Tayyip Bey'den sonra ne olacak diyorsun, hem de böyle söylüyorsun. Bu modelde herkesi kucaklayan gelebilir. Ayrım gayrım yapan gelemez" şeklinde konuştu.

Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, Üniversitelilere Yeni Anayasayı Anlattı

Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, Üniversitelilere Yeni Anayasayı Anlattı

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