Eski Asayiş Şube Müdürüne Fetö’den 9 Yıl Hapis

Ardahan'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında, silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan İl...

Ardahan'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında, silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan İl Emniyet Müdürlüğü eski asayiş şube müdürü Ebubekir Karaca'ya 9 yıl hapis cezası verildi.

Ardahan'da devam eden FETÖ/PDY davalarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Ardahan Emniyet Müdürlüğü eski Asayiş Şube Müdürü Ebubekir Karaca, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde Mehmet Ali Turgutalp başkanlığındaki mahkeme heyeti tarafından 9 yıl hapisle cezalandırıldı. Karaca, tutuklu bulunduğu Kayseri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Karaca, "Birileri bizi kara listeye aldı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

FETÖ/PDY davalarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski komiser Haluk Çevik ise 10 yıldır devlet memurluğu yaptığını, hiçbir şekilde devlete ve millete zararının olmadığını söyleyerek "Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı istiyorum" dedi. Haluk Çevik mahkeme heyeti tarafından 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.