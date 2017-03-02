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Eski Bakan Bağış: “15 Temmuz Bir İç Savaş Çıkarma Çabasıdır”

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Eski Bakan Bağış: “15 Temmuz Bir İç Savaş Çıkarma Çabasıdır”
SAKARYA (İHA) – Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 15 Temmuz'un bir iç savaş çıkarma çabası olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da yapmak istedikleri...

SAKARYA (İHA) – Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 15 Temmuz'un bir iç savaş çıkarma çabası olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da yapmak istedikleri o Türkiye kargaşayla iç savaşa sürüklenirken, Türkiye'nin bölgesinde haritalar değiştirmektir amaç. Rabbim onu nasip etmedi. Onlar tuzak kurdular ama Allah müsaade etmeyince tuzaklarına kendileri düştüler" dedi.

Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği tarafından düzenlenen "Küresel Tuzakları Bozan Yeni Türkiye ve Dünyadaki yeri" konulu panel geniş katılımla gerçekleşti. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) konferans salonu yapılan panele Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Sakarya Sarraf Kuyumcular ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes ve davetliler katıldı.

"Gezi Parkı olaylarında bir günde 40 sandviç hazırlandı"

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, yaptığı konuşmada, "Önce Gezi olayları yaşandı. Çok masum. İstanbul'daki bir parkta 7-8 tane ağacı korumak için toplanan insanlar denildi. Bir günde Türkiye'nin 78 ilinde, dünyanın 30 büyük şehrinde gösteriler düzenlendi. Ne tesadüftür ki 24 saat içinde organize olan bu toplumda aynı sloganlar atıldı, hepsinde aynı pankartlar vardı. Hepsinde dağıtılan sandviçler vardı. Sadece İstanbul'daki gezi parkı olaylarında o gün ve o günü takip eden iki gün içerisinde 40 bin tane sandviç dağıtıldı. Bir günde 40 bin sandviç hazırlayabilecek evladınız, ekipmanınız, personeliniz var mı? Hepsinde yapılan illerde birer revir çadırı vardı. İçerisinde neredeyse ameliyat yapabilecek tıbbi ekipman vardı. Ben Türkiye'nin en kapsamlı en örgütlü siyasi hareketinin yöneticilerinden biri olmaktan onur duyuyorum. Biz AK Parti olarak 24 saatte dünyanın 100 şehrinde gösteri düzenleyeceğiz desek bunu yapamayız. Çünkü bu insani bir hazırlık gerektirmiyor. Bu daha öncesinden de hazırlık gerektiriyor" diye konuştu.

"15 Temmuz bir iç savaş çıkarma çabasıdır"

FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün bir iç savaş çıkarma çabası olduğunu belirten Bağış, "Ben 15 Temmuz'u bir darbe teşebbüsü olarak değerlendirmiyorum. 15 Temmuz bir iç savaş çıkarma çabasıdır. Çünkü dünyada darbe yaptırma konusunda en tecrübeli istihbarat servisi darbe yapma konusundaki en tecrübeli orduya bu kadar acemice iş yaptırmazdı. Aslında bu geçmişte Saddam Hüseyin'i, Kaddafi'yi, Bin Ladin'i kullanıp atan aynı aşağılık aklın son 1999'dan bu yana kullandığı FETÖ'nün fişini çektiği ve onlara son görev olarak Türkiye'de kendilerini de gerekirse imha ederek iç savaş çıkarmak talimatını gerçekleştirme hamlesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ı irtibatsızlaştırarak ortadan kaldırmak lazım dediler. 15 Temmuz'da yapmak istedikleri o Türkiye kargaşayla iç savaşa sürüklenirken, Türkiye'nin bölgesinde haritalar değiştirmektir amaç. Rabbim onu nasip etmedi. Onlar tuzak kurdular ama Allah müsaade etmeyince tuzaklarına kendileri düştüler" ifadelerini kullandı.

Program soru cevap şeklinde devam etti.

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