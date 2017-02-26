Eski Bakan Egemen Bağış Gaziantep’te

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti. Bağış, "Kadim bir geçmişi bulunan Gaziantep'te böyle bir üniversitenin bulunması kent açısından bir şans" dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Akil Gençler Platformu tarafından düzenlenen "Gençler Geleceğine Karar Veriyor" konulu konferans için Gaziantep'e gelen Eski Bakan Egemen Bağış, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin dünyanın 107 ülkesinden çeşitli din, ırk, renge mensup yaklaşık 3 bin 750 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirtti. Gür, "Adeta Birleşmiş Milletler görünümü veren bir üniversite olan üniversitemiz, yaklaşık bin 800 Suriyeli gencin de eğitimine imkan sağlamaktadır. Türkiye'de üç dilde eğitim veren tek üniversite olan Gaziantep Üniversitesi'nde ayrıca 12 programda Arapça eğitim verilmektedir. Yönetim olarak ana hedefimiz, iyi doktor, iyi mühendis, iyi öğretmen yetiştirmenin yanında milli, manevi değerlerine bağlı, vatanını seven, ülkesinin derdiyle dertlenen gençler yetiştirmek" dedi.

Egemen Bağış ise Gaziantep Üniversitesi'nin bu çalışmalarını takip ettiğini belirterek, başarılı bulduğu çalışmalar nedeniyle tebrik etti. Gaziantep Üniversitesi'nin bölge için de büyük bir şans olduğunu belirten Bağış, "Kadim bir geçmişi bulunan Gaziantep'in böyle duyarlı bir üniversitesinin bulunması da kent açısından bir şans. Ortadoğu'da önemli bir merkez ve batıya açılış kapısı olan Gaziantep'in gelişmesinde Gaziantep Üniversitesi'nin önemli bir rol oynaması da takdire şayan. Bu nedenle Gaziantep Üniversitesi ve siz yöneticilerini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Ziyarette Rektör Gür, eski Bakan Bağış'a Gaziantep Üniversitesi tarafından Halep'in yok edilmeden önceki tarihi eserlerinin tanıtıldığı "Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde" adlı kitap ile bakır işlemeli yemek tabağı hediye etti.